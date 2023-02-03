В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях

Москва, , 15:20 — REGNUM Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на купянском и краснолиманском направлениях до 110 военнослужащих ВСУ, сообщили в Министерстве обороны 3 февраля.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

На купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 103-й бригады теробороны и 92-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка и Берестовое (Харьковская область), а также Новоселовское (ЛНР), рассказали в ведомстве.

Уничтожено до 40 военнослужащих, а также несколько единиц техники (БМП, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы). Кроме того, в Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.

На краснолиманском направлении огнем артиллерии в ходе наступательных действий нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское (ЛНР), Ямполовка (ДНР) и в районе Серебрянского лесничества.

Уничтожено более 70 военнослужащих ВСУ и несколько единиц техники (две боевые бронированные машины, БМП, гаубица Д-20, артиллерийская система М-777). Также в районе Красного Лимана (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Днем ранее, 2 февраля, в Министерстве обороны сообщили, что на купянском направлении за сутки было уничтожено 25 военнослужащих противника, на краснолиманском — свыше 100.