ВС РФ уничтожили пусковую установку HIMARS на херсонском направлении

Москва, , 15:30 — REGNUM Бойцы ВС РФ за минувшие сутки совершили результативный удар по артиллерии противника на херсонском направлении. В результате работы высокоточным оружием была уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в ходе брифинга 3 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо этого, на данном направлении были уничтожены: самоходная гаубица «Акация» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также нанесено поражение трём складам с боеприпасами в районах таких населённых пунктов, как Казацкое, Николаевка и Михайловка.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что приграничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе обстреляно со стороны ВСУ.