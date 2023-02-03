ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Херсонской области
Москва, 3 февраля 2023, 15:30 — REGNUM Бойцы ВС РФ за минувшие сутки совершили результативный удар по артиллерии противника на херсонском направлении. В результате работы высокоточным оружием была уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в ходе брифинга 3 февраля сообщило Министерство обороны РФ.
«В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, помимо этого, на данном направлении были уничтожены: самоходная гаубица «Акация» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также нанесено поражение трём складам с боеприпасами в районах таких населённых пунктов, как Казацкое, Николаевка и Михайловка.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что приграничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе обстреляно со стороны ВСУ.