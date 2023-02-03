Москва, 3 февраля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Бойцы ВС РФ за минувшие сутки совершили результативный удар по артиллерии противника на херсонском направлении. В результате работы высокоточным оружием была уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в ходе брифинга 3 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо этого, на данном направлении были уничтожены: самоходная гаубица «Акация» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также нанесено поражение трём складам с боеприпасами в районах таких населённых пунктов, как Казацкое, Николаевка и Михайловка.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что приграничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе обстреляно со стороны ВСУ.