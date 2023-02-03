Курск, 3 февраля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Приграничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области обстреляно со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт 3 февраля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Зафиксировано пять прилётов по складским помещениям зернохранилища одного из сельхозпредприятий», — написал Старовойт.

Он отметил, что здания серьёзно повреждены, но никто из людей не пострадал. В сёлах Николаево-Дарьино и Свердликово из-за обстрела было нарушено электроснабжение. В первом из сёл ремонт продолжается, во втором — уже завершён.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 30 января ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области, в одной из деревень были повреждены два дома и линия электропередачи.