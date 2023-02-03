Херсон, 3 февраля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции на территории Украины увеличилось число наёмников из Европы. Об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе служебного совещания в Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По данным пресс-службы ведомства, Золотов отметил хорошую подготовку наёмников, которые, по его словам, принимали участие в вооруженных конфликтах в разных странах и имеют большой боевой опыт, а также подчеркнул, что им противостоят росгвардейцы, которые демонстрируют более высокий уровень профессионализма.

Уточняется, что в ходе совещания глава Росгвардии заслушал доклады об обстановке в регионе. Он также поручил обеспечить подразделения всем необходимым.

Как сообщало ИА REGNUM, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные ударили артиллерией по своим же солдатам, решившим сдаться в плен в ЛНР.