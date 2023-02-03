Брюссель, 3 февраля, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) оценила уровень готовности экономики Украины к вступлению в Евросоюз. Из аналитического доклада следует, что Украина в целом находится на «раннем» этапе подготовки.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Так, ЕК сначала анализирует каждый сектор экономики, а затем выносит своё решение.

Согласно мнению европейских экспертов, «Украина находится на ранней стадии подготовки к внедрению законодательства ЕС и применению европейских стандартов финансового контроля». Для полного соответствия нормам ЕС необходимо реформирование Счётной палаты страны. Внутренний аудит на Украине пока не развит, вынесли вердикт в ЕК.

«Ранний» уровень подготовки отмечается брюссельскими экспертами и в сфере свободного движения рабочей силы, социальной политики и занятости, реализации законодательства об интеллектуальной собственности, защите окружающей среды и борьбе с климатическими изменениями, сельском хозяйстве и рыболовстве.

На «определённом» уровне находятся сферы украинского правосудия, свобод и безопасности, госзакупок, статистики, свободного движения капитала, финансовых услуг, конкурентной политики, защиты прав потребителей, здоровья, налогообложения, образования, культуры, транспортной политики, финансовых и бюджетных ассигнований, полагают в Брюсселе.

В сфере цифровизации, медиа, экономической и монетарной политики, науке, исследованиях, продовольственной безопасности Украины экспертами ЕС отмечается «умеренный» уровень готовности.

«Хороший» уровень подготовки выявлен в области внешнего сотрудничества, внешней политике и безопасности, реализации таможенного союза и сфере энергетики, сказано в докладе.

Напомним, Украина подала заявку на вступление в ЕС конце в февраля 2022 года. Другие страны-претенденты ожидают решения ЕК несколько лет.