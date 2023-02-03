Москва, 3 февраля, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны РФ Юнус-бек Евкуров посетил передовые позиции 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР. Об этом 3 февраля сообщил командир отряда «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Юнус-бек Евкуров

Алаудинов опубликовал видео, на котором Евкуров даёт разъяснения бойцам на линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации.

«Ответственный за боевую подготовку в оборонном ведомстве, заместитель министра, генерал-полковник Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров лично корректирует действия бойцов спецназа «Ахмат» и 2-го армейского корпуса ВС РФ», — написал Алаудинов.