Москва, 3 февраля 2023, 15:08 — REGNUM Основателя и владельца издательского дома «Умма» Асламбека Эжаева признали виновным в организации финансирования террористической деятельности в России. Об этом 3 февраля сообщает пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Задержанный гражданин РФ Асламбек Эжаев, являющийся участником глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России)
Задержанный гражданин РФ Асламбек Эжаев, являющийся участником глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России)
© Пресс-служба ФСБ РФ. РИА Новости

В суде было установлено, что не позже 2012 года являющийся приверженцем идеи радикального ислама подсудимый организовал финансирование террористической деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В материалах дела указано, что с 2012 года фигурант не раз встречался с контрагентами, от которых получал деньги, предназначавшиеся для финансирования этой организации.

«В дальнейшем он перевел свыше 34 миллионов рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подсудимый является основателем и владельцем издательского дома «Умма», который также был использован для сбора и перевода денег.

«Книги этого издательского дома признавались по заключению экспертиз экстремистскими, однако мужчина формально менял название произведений и заново переиздавал их. Эти книги также распространялись среди заключенных», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам организации финансирования террористической деятельности.

Отмечается, что следователи провели обыски в квартирах и загородных домах фигуранта уголовного дела, в результате были обнаружены технические средства передачи информации, банковские карты, используемые для финансирования терроризма, запрещенная литература, другая атрибутика экстремистской направленности.

Уточняется, что суд приговорил подсудимого к 17 годам лишения свободы.

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