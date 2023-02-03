Москва, 3 февраля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Основателя и владельца издательского дома «Умма» Асламбека Эжаева признали виновным в организации финансирования террористической деятельности в России. Об этом 3 февраля сообщает пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Пресс-служба ФСБ РФ. РИА Новости Задержанный гражданин РФ Асламбек Эжаев, являющийся участником глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России)

В суде было установлено, что не позже 2012 года являющийся приверженцем идеи радикального ислама подсудимый организовал финансирование террористической деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В материалах дела указано, что с 2012 года фигурант не раз встречался с контрагентами, от которых получал деньги, предназначавшиеся для финансирования этой организации.

«В дальнейшем он перевел свыше 34 миллионов рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подсудимый является основателем и владельцем издательского дома «Умма», который также был использован для сбора и перевода денег.

«Книги этого издательского дома признавались по заключению экспертиз экстремистскими, однако мужчина формально менял название произведений и заново переиздавал их. Эти книги также распространялись среди заключенных», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам организации финансирования террористической деятельности.

Отмечается, что следователи провели обыски в квартирах и загородных домах фигуранта уголовного дела, в результате были обнаружены технические средства передачи информации, банковские карты, используемые для финансирования терроризма, запрещенная литература, другая атрибутика экстремистской направленности.

Уточняется, что суд приговорил подсудимого к 17 годам лишения свободы.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал борьбу с терроризмом особо важной для России. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Симферополе местного жителя за призывы убивать силовиков.