Москва, 3 февраля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. На уходящей неделе telegram-каналы России писали про диплом нейросети, ванну на парковке, оренбургский запрет на полеты голубей и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Myriams-Fotos «Сибирских девочек боятся даже рецидивисты», — пишет «Страновед»

Центральный федеральный округ

Студент московского вуза слепил диплом с помощью нейросети. Сначала искусственный интеллект написал введение, затем студент вошел во вкус и «задал» нейросети всю работу. В итоге она всего за 23 часа написала диплом с уникальностью материала 82%, передает «Московские новости». Но подлог все равно раскрылся.

В Тамбове без присмотра разгуливала пантера. Она сбежала от одного из горожан, который решил выгулять ее на поводке. Зверь вырвался и был пойман только через несколько часов. Никто не пострадал, но полиция начала проверку. «Видимо, демонстрация успеха и богатства обычными способами устарела. Тамбовский уровень понтов — зимой гулять с пантерой на поводке», — иронизируют «Тамбовские истории».

«Липтаун» узнал, что недавно липецкие охотинспекторы спасли лосенка, который ухитрился вмерзнуть в лед. Это случилось в одном из заказников. Лосенка вызволили из ледяного плена и отпустили в лес.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге нашли культурную ворону. Птица неторопливо и уверенно переходила автомобильную дорогу по пешеходному переходу. Машины ее пропускали, конечно. «Многим людям стоит поучиться у птицы», — считает «Как дела, Санкт-Петербург?».

Аристарх Лентулов. Ванна. 1930-е

В Мурманске героем недели стала ванна, которая примостилась на парковке возле одного из домов. «Война за парковочное место — дело не для слабаков…», — комментирует «Регинфо51».

«Балтийский форпост» рассказал «детективно-анекдотическую, но вполне реальную историю»: на погранпереходе в Калининградской области задержали 4,3 тонны консервов с мясом птицы. У них было формально нарушено ветеринарное требование: для проверки партии требуется не менее 11 суток. Производитель не стал дожидаться и отправил банки раньше. Получилось, что консервы оказались «слишком свежими».

В Мурманской области невеста крупно обманула жениха. «Мурманский дурдом» передает, что девушка занималась организацией собственной свадьбы с молодым человеком, который проходит службу в воинской части. Планировалось пышное торжество, девушка попросила жениха перевести ей 500 тысяч рублей на подготовку. Тот согласился, после чего барышня перестала отвечать на сообщения, скрылась из дома в неизвестном направлении. Ее теперь ищет полиция.

Приволжский федеральный округ

В Перми разрушилась ледяная скульптура, победившая в кубке «Зимний вернисаж». Она состояла из множества арок в форме буквы «П». Официальной причиной разрушения стали ветер и потепление, хотя в городе морозно. «Так или иначе, скульптура рухнула, напоминая нам о хрупкости ледового искусства. Выставку скульптур пока закрыли», — сообщает «Пермский глобус».

Вильгельм Амандус Бер. Голубь в пейзаже

Громко кричат и хлопают крыльями: такую жалобу на голубей получил оренбургский суд. Речь шла о голубятне, которая находится в пригороде и мешает соседу. Кроме ора и шума пернатые загрязняли понятно чем его участок. Суд запретил вылет голубей за пределы земельного участка владельца голубятни, передает «Оренбург инцидент».

Жители Хвалынска в Саратовской области на днях столкнулись с землетрясением. По разбирательству оказалось, что землетрясение было искусственным: из-за сброса воды на местной ГЭС. «О жертвах и разрушениях ничего не сообщается», — уточняет «Саратовщина».

Южный федеральный округ

«Жизнь на море» пишет про необычный дом в Новороссийске. Его владелица разместила во дворе плюшевые игрушки и обвешала ими весь дом. Кто-то из прохожих умиляется, но многие приходят в ужас и долго не могут прийти в себя от увиденного.

«Кубанская телега» нашла первого кандидата на звание романтик года. 28-летний ранее судимый житель, будучи пьяным, украл в Краснодаре декоративный шар с набережной и покатил его, как жук-скарабей, своей подруге, чтобы извиниться за недавнюю ссору. Подарок получился не из дешевых: возможный ущерб оценили в 80 тысяч рублей. На «Ромео» завели дело.

Северо-Кавказский федеральный округ

Житель Кабардино-Балкарии прикинулся гидом, поднялся с группой туристов на Эльбрус, но дело кончилось плохо. «По уму для такого похода надо не менее трех профи. А у нашего проводника не было вообще никакой подготовки. Так что, когда поплохело одному из группы, а погода ухудшилась, эвакуировать народ было некому», — пишет Mash Gor. Туристов спасли, а поддельному гиду грозит до двух лет тюрьмы.

Денис Абрамов ИА REGNUM Эльбрус

Уральский федеральный округ

«Юграч» рассказал замечательную историю про автобус в Сургуте, водитель которого залипал в телефоне. Залипал так сильно, что даже не замечал остановок.

В Тюмени создали фан-клуб Юрия Шатунова. «Столица деревень» передает, что в клубе уже шесть десятков поклонников покойного певца, точнее поклонниц: все они женщины. Дамы планируют назвать именем Шатунова какой-нибудь сквер и засадить его белыми розами.

Цитата из видео «Ласковый Май - Белые розы (Клип Видео 4K )» Юрий Шатунов

Сибирский федеральный округ

В Новосибирске на автобусной остановке грабитель вырвал из рук 16-летней девочки мобильный телефон. Девочка его догнала, схватила за ногу, повалила и применила болевой прием. Нападавший бросил телефон и убежал. Его поймали, он оказался вором-рецидивистом. «Сибирских девочек боятся даже рецидивисты», — пишет «Страновед».

В небе над Красноярском взорвался метеорит. Его засняли, как водится, многие автомобильные камеры. В городе стали опасаться, что метеорит будет каким-нибудь заразным. В Роспотребнадзоре их успокоили: даже радиационный фон остается на естественном уровне, пишет «Красноярск с огоньком».

Дальневосточный федеральный округ

«Недальний Восток» рассказал занятную историю про якутский «кукурузник», который полтора года назад разбился при жесткой посадке. Его владельцы решили скрыть аварию, накрыли тентом самолет, а его бортовой номер присвоили другому кукурузнику. Но обман все равно вскрылся, идет разбирательство.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 10 февраля.