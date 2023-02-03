Смоленск, 3 февраля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Смоленский чиновник, отвечавший за государственные закупки, подозревается в крупных хищениях при организации голосования по поправкам к Конституции РФ, прошедшего летом пандемийного 2020 года. Как сообщил источник ИА REGNUM, подозреваемый отправлен под домашний арест, его предполагаемая сообщница взята под подписку о невыезде.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция России

Речь идет о закупках средств индивидуальной защиты и дезинфекции, необходимых для проведения голосования, которое проходило в разгар пандемии COVID-19. Власти региона в лице областного бюджетного госучреждения «Хозяйственное управление Администрации Смоленской области» закупили для проведения референдума медицинские маски на 4,12 млн, дезинфицирующее средство — на 1,47 млн, мусорные баки — на 3,28 рублей, антибактериальные коврики — на 2,68 млн, запайщики пакетов — на 1,37 млн.

«Все поставки осуществляло одно юридическое лицо — индивидуальный предприниматель Чадаева Н. Н. При этом в общей сложности на счет ИП было перечислено почти 13 млн рублей. Все закупки осуществлялись по сильно завышенным ценам, в итоге треть перечисленных средств, по версии следствия, была похищена», — рассказал ИА REGNUM источник, знакомый с ходом расследования.

Сейчас 37-летняя предпринимательница Наталья Чадаева взята под подписку о невыезде. Заместитель директора ОГБУ «Хозуправление администрации Смоленской области» Олег Кондусов взят под домашний арест. По факту хищений возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».