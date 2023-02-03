Екатеринбург, 3 февраля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге мужчина, торопившийся на работу, попытался сократить путь и перепрыгнуть через забор с металлическими штырями, однако попытка не увенчалась успехом, и он повис на ограждении. Об этом сообщает портал E1 со ссылкой на представителей Министерства здравоохранения Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Инцидент произошёл утром 3 февраля. Преодолевая забор, россиянин оступился и проткнул насквозь ногу металлическим прутом, повиснув на заборе вниз головой.

Уточняется, что карету скорой помощи и спасателей вызвали местные жители.

Сотрудники МЧС перекусили прут с помощью гидравлического инструмента и передали пострадавшего медикам. Специалисты намеренно не извлекали металлоконструкцию из ноги мужчины во избежание возможных осложнений.

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