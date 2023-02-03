Марочко: группировка ВСУ в Северске близка к окружению
Луганск, 3 февраля 2023, 14:55 — REGNUM Находящаяся в Северске в ДНР группировка ВСУ может в ближайшее время оказаться в окружении, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в районе Кременной российские военные проводят успешную освободительную кампания. ВС России очень хорошо подготовились, были проведены мероприятия для того, чтобы российские подразделения выдвинулись вперед, причем успех развивается на разных направлениях.
Марочко добавил, что положение всех подразделений ВСУ в районе Кременной весьма плачевное.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военнослужащие обратили в бегство ВСУ под населённым пунктом Кременная в Луганской Народной Республике.
Российские десантники при поддержке и непосредственном участии 144-й Ельнинской дивизии приступили к контратакующим действиям на линии Кременная — Сватово.
По словам Марочко, командование ВСУ дополнительно перебрасывает резервы для восполнения потерь в Сватовский район. Общая численность группировки ВСУ в указанном районе не изменилась, так как мероприятия проводятся для «восполнения санитарных и безвозвратных потерь, а также замены вышедшей из строя техники и вооружения».
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