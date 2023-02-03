Луганск, 3 февраля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Находящаяся в Северске в ДНР группировка ВСУ может в ближайшее время оказаться в окружении, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в районе Кременной российские военные проводят успешную освободительную кампания. ВС России очень хорошо подготовились, были проведены мероприятия для того, чтобы российские подразделения выдвинулись вперед, причем успех развивается на разных направлениях.

«Группировка [украинская], которая находится в Северске, уже в ближайшее время может оказаться в окружении», — сказал он в эфире Первого канала.

Марочко добавил, что положение всех подразделений ВСУ в районе Кременной весьма плачевное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военнослужащие обратили в бегство ВСУ под населённым пунктом Кременная в Луганской Народной Республике.

Российские десантники при поддержке и непосредственном участии 144-й Ельнинской дивизии приступили к контратакующим действиям на линии Кременная — Сватово.

По словам Марочко, командование ВСУ дополнительно перебрасывает резервы для восполнения потерь в Сватовский район. Общая численность группировки ВСУ в указанном районе не изменилась, так как мероприятия проводятся для «восполнения санитарных и безвозвратных потерь, а также замены вышедшей из строя техники и вооружения».

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