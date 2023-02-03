Берлин, 3 февраля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Власти Германии согласились передать Украине танки Leopard-1, заявил 3 февраля официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard

Сообщать детали он отказался, отметив, что они станут известны «в ближайшие недели».

Ранее власти Германии также согласились отправить на Украину танки Leopard 2.

Вопрос о поставках на Украину танков западного производства стал актуальным вследствие исчерпания запасов советских танков в странах, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора.

При этом западные политики и наблюдатели (в частности, вице-канцлер Германии Роберт Хабек) говорят об особом подтексте возможного появления у ВСУ такой западной техники, проводя параллели с появлением немецких танков на русской земле в период Великой Отечественной войны.

2 февраля, в день 80-летия победы в Сталинградской битве, президент России Владимир Путин заявил: «Невероятно, но факт — нам снова угрожают немецкими танками и воюют руками бандеровцев».