Германия согласилась отправить танки Leopard-1 на Украину
Германия разрешила экспорт танков Leopard-1 на Украину
Берлин, 3 февраля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Власти Германии согласились передать Украине танки Leopard-1, заявил 3 февраля официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт.
Сообщать детали он отказался, отметив, что они станут известны «в ближайшие недели».
Ранее власти Германии также согласились отправить на Украину танки Leopard 2.
Вопрос о поставках на Украину танков западного производства стал актуальным вследствие исчерпания запасов советских танков в странах, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора.
При этом западные политики и наблюдатели (в частности, вице-канцлер Германии Роберт Хабек) говорят об особом подтексте возможного появления у ВСУ такой западной техники, проводя параллели с появлением немецких танков на русской земле в период Великой Отечественной войны.
2 февраля, в день 80-летия победы в Сталинградской битве, президент России Владимир Путин заявил: «Невероятно, но факт — нам снова угрожают немецкими танками и воюют руками бандеровцев».