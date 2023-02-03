Владивосток, 3 февраля 2023, 15:03 — REGNUM Семья тигров — мать и двое подросших котят — попала в фотоловушку в Приморском крае. Вернувшаяся с охоты тигрица подозвала детёнышей громким рыком, сообщает пресс-служба заповедника «Земля леопарда».

Цитата из видео Материнский зов тигрицы
Цитата из видео Материнский зов тигрицы
Земля Леопарда

Тигрица стала рычать, не обнаружив детёнышей на месте. На зов прибежали два тигрёнка-подростка, они появились на свет от шести до восьми месяцев назад. Затем они стали кувыркаться на снегу, видео с тиграми опубликовано на сайте заповедника.

«Увлекшись исследованиями территории, молодые тигры могут разбредаться, поэтому внутрисемейная коммуникация посредством звуков становится особенно важна», — пояснили в заповеднике.

В дирекции отметили, что учёным нечасто удаётся понаблюдать за социальной коммуникацией тигров и леопардов. Благодаря фотоловушке специалисты услышали материнский зов тигрицы и увидели, как она общается с котятами.