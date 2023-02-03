Владивосток, , 15:03 — REGNUM Семья тигров — мать и двое подросших котят — попала в фотоловушку в Приморском крае. Вернувшаяся с охоты тигрица подозвала детёнышей громким рыком, сообщает пресс-служба заповедника «Земля леопарда».

Цитата из видео Материнский зов тигрицы Земля Леопарда

Тигрица стала рычать, не обнаружив детёнышей на месте. На зов прибежали два тигрёнка-подростка, они появились на свет от шести до восьми месяцев назад. Затем они стали кувыркаться на снегу, видео с тиграми опубликовано на сайте заповедника.

«Увлекшись исследованиями территории, молодые тигры могут разбредаться, поэтому внутрисемейная коммуникация посредством звуков становится особенно важна», — пояснили в заповеднике.

В дирекции отметили, что учёным нечасто удаётся понаблюдать за социальной коммуникацией тигров и леопардов. Благодаря фотоловушке специалисты услышали материнский зов тигрицы и увидели, как она общается с котятами.