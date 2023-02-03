Вашингтон, 3 февраля, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Неэффективными оказались санкции Запада в отношении российской нефти. Об этом 3 февраля заявил глава американской аналитической компании Sankey Research Пол Санки в интервью телеканалу CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Потолок цен был изобретён бюрократами с финансовым образованием. Никто из них на самом деле не разбирается в нефтяных рынках», — сказал Санки.

По его словам, политика санкций в отношении российской нефти полностью провалилась.

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Напомним, 5 декабря 2022 года вступило в силу решение ЕС о введении потолка цен на уровне $60 за баррель на поставляемую по морю российскую нефть. 27 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 февраля запрещаются поставки нефти покупателям, которые согласились с введением потолка цен.