Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Вашингтон отправит Киеву танки системы Abrams, но их создадут с более слабой броней, которая была разработана в семидесятые годы прошлого века. Об этом 3 февраля заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

Abrams Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он пояснил, что такое решение вызвано опасениями Пентагона по поводу секретности разработок более совершенной брони танков Abrams.

«Это очень сложная композитная форма брони, мы не позволим танкам с этой уникальной броней попасть в руки к русским», — пояснил он, добавив, что, по некоторым подсчетам, ВСУ потеряли семь тысяч машин, в том числе две тысячи танков, а также две или три тысячи других бронированных машин, которые были либо уничтожены, либо попали в руки российских военнослужащих.

По его словам, именно поэтому было принято решение создать 31 танк серии М1, но применить к этим машинам броню 1970-х годов, чтобы, если они попадут в руки Вооруженных сил России, это не представляло угрозы для безопасности США.

«Я думаю, что через несколько месяцев все в Вашингтоне скажут: «Ну, мы сделали все, что могли, посмотрите на все, что мы послали, мы просто не смогли ничего сделать», и я думаю, что именно к этому мы и идем», — заявил он, добавив, что сейчас уже миллионы украинских жизней разрушены, страна разрушена, разрушена и нация.

Как передавало ИА REGNUM, слухи о переговорах президента России Владимира Путина с директором ЦРУ США Уильямом Бёрнсом по поводу возможных территориальных уступок Украины беспочвенны. Между тем офицер американской армии в отставке, ветеран войны в Ираке Александр Виндман призвал администрацию президента США Джо Байдена отправить на Украину американских контрактников.

Кроме того, правительство Соединённых Штатов работает над обеспечением потребностей Киева, в том числе Украине готовятся предоставить дальнобойные ракеты, сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Отметим, решение Олафа Шольца передать Киеву танки Leopard 2 приведёт его карьеру к завершению. Так считает бывший советник главы минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.