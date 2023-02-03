В США объяснили отправку Киеву танков Abrams с более слабой бронёй
Вашингтон, 3 февраля 2023, 15:06 — REGNUM Вашингтон отправит Киеву танки системы Abrams, но их создадут с более слабой броней, которая была разработана в семидесятые годы прошлого века. Об этом 3 февраля заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.
Он пояснил, что такое решение вызвано опасениями Пентагона по поводу секретности разработок более совершенной брони танков Abrams.
«Это очень сложная композитная форма брони, мы не позволим танкам с этой уникальной броней попасть в руки к русским», — пояснил он, добавив, что, по некоторым подсчетам, ВСУ потеряли семь тысяч машин, в том числе две тысячи танков, а также две или три тысячи других бронированных машин, которые были либо уничтожены, либо попали в руки российских военнослужащих.
По его словам, именно поэтому было принято решение создать 31 танк серии М1, но применить к этим машинам броню 1970-х годов, чтобы, если они попадут в руки Вооруженных сил России, это не представляло угрозы для безопасности США.
«Я думаю, что через несколько месяцев все в Вашингтоне скажут: «Ну, мы сделали все, что могли, посмотрите на все, что мы послали, мы просто не смогли ничего сделать», и я думаю, что именно к этому мы и идем», — заявил он, добавив, что сейчас уже миллионы украинских жизней разрушены, страна разрушена, разрушена и нация.
Как передавало ИА REGNUM, слухи о переговорах президента России Владимира Путина с директором ЦРУ США Уильямом Бёрнсом по поводу возможных территориальных уступок Украины беспочвенны. Между тем офицер американской армии в отставке, ветеран войны в Ираке Александр Виндман призвал администрацию президента США Джо Байдена отправить на Украину американских контрактников.
Кроме того, правительство Соединённых Штатов работает над обеспечением потребностей Киева, в том числе Украине готовятся предоставить дальнобойные ракеты, сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Отметим, решение Олафа Шольца передать Киеву танки Leopard 2 приведёт его карьеру к завершению. Так считает бывший советник главы минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.