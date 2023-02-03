Париж, 3 февраля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню и его украинский коллега Алексей Резников 1 февраля подписали контракт на предприятии французской компании Thales Group, признанной крупнейшим в Европе производителем в области противовоздушной обороны, отметило мадридское ежедневное издание La Razón. Газета приводит подробные данные о предмете военно-технического соглашения, о котором ранее кратко упомянул Резников.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Контракт подразумевает поставку радаров GM200, которые относятся к семейству Ground Master и «предлагают эффективный ответ на типы угроз, с которыми сталкивается Украина, включая беспилотники и вооружения дальнего действия, такие как крылатые ракеты, вертолеты и истребители», — сообщает La Razón (перевод ИА REGNUM).

Конструкция GM200 предполагает одновременное обнаружение и отслеживание целей на малых и больших высотах «во всех типах окружающей среды», что может оказать большую помощь Вооруженным силам Украины в противостоянии российским войскам, указывает испанское издание. Предполагается, что в числе прочего радар GM200 будет способен отслеживать — с целью последующей нейтрализации — ударные беспилотники иранского производства (на Западе полагают, что Россия использует иранские БПЛА Mohajer-6 и Shahed-136 для массированных атак на украинскую инфраструктуру).

Источник La Razón перечисляет — высокомобильная система GM200 представляет собой автономное решение, включающее: радар, мачту, энергогенерирующую установку и оперативную кабину для размещения двух операторов в 20-футовом (6-метровом) укрытии. Транспортируемый на грузовике и развертываемый для проведения операций всего за 15 минут, он обеспечивает операторам преимущество, утверждает издание.

По заявлению главы минобороны Франции Лекорню, стоимость систем GM200 будет покрыта за счет средств специального фонда в размере 200 млн евро, выделенного Парижем на оплату французских вооружений для Киева. Как сообщил ТАСС со ссылкой на Лекорню, Париж также ведет с «нашими союзниками» (Украиной) переговоры о поставке ракет для всепогодного зенитного ракетного комплекса Crotale.