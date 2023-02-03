Брянск, 3 февраля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Власти Брянской области 3 февраля продлили ранее установленный в регионе желтый уровень террористической опасности.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянск

Сроки продления не указываются, в сообщении правительства региона отмечено, что режим будет действовать до особого распоряжения.

Решение принято в связи с имеющейся у правоохранительных органов информацией о сохраняющейся угрозе терактов.

1 февраля вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ жителей приграничных районов Курской и Брянской областей расселят в безопасные районы по примеру Белгородской области.

В конце января 2023 года в Брянской области был арестован местный житель, подозреваемый в причастности к диверсии на железнодорожном переезде в Сураже.