Минфин РФ продаст иностранную валюту на 160 млрд рублей с 7 февраля по 6 марта

Москва, , 14:41 — REGNUM В период с 7 февраля по 6 марта Министерство финансов РФ продаст иностранную валюту на сумму 160 млрд рублей. Об этом 3 февраля говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Совокупный объём средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 160,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операции будут проводиться с 7 февраля по 6 марта 2023 года. Ежедневный объём продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 8,9 млрд руб.

В министерстве добавили, что по итогам января 2023 года отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма составило «минус 52,1 млрд рублей».

Минфин спрогнозировал, что федеральный бюджет недополучит в феврале 108 млрд руб. нефтегазовых доходов.