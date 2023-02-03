Москва, 3 февраля, 2023, 14:41 — ИА Регнум. В период с 7 февраля по 6 марта Министерство финансов РФ продаст иностранную валюту на сумму 160 млрд рублей. Об этом 3 февраля говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Совокупный объём средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 160,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ежедневный объём продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 8,9 млрд рублей, операции будут проводиться с 7 февраля по 6 марта.

В министерстве добавили, что по итогам января отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма составило «минус 52,1 млрд рублей».

Кроме того, Минфин спрогнозировал, что федеральный бюджет недополучит в феврале 108 млрд рублей нефтегазовых доходов.