Анкара, , 14:52 — REGNUM Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил Вашингтон в управлении странами Европы. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Twitter.

Сулейман Сойлу Министерство внутренних дел Турецкой Республики

По его словам, послы США задаются вопросом «Как можно навредить Турции?», а после встречи с другими представителями дипломатических представительств пытается дать им совет.

«Они делают то же самое в Европе, американское посольство управляет Европой», — написал Сойлу.

Министр внутренних дел подчеркнул, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган «испортил их игру». Он также сообщил, что ему известно о том, каким журналистам американский посол раздавал задания.

«Уберите свои грязные руки от Турции, я четко знаю, какие шаги вы сделали и как вы хотите взбудоражить Турцию», — подытожил глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральное консульство Франции в Стамбуле приостановило работу.