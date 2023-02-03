Анкара, 3 февраля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Послу США в Турции Джеффу Флейку рекомендовали «убрать грязные руки» от страны. С таким заявлением в отношении дипломата выступил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Anne Pollmann/dpa/Global Look Press Глава МВД Турции Сулейман Сойлу

Министр также обвинил Флейка в попытке «взбудоражить» Турцию.

«Уберите свои грязные руки, свои ухмыляющиеся лица в масках от Турции. Говорю предельно открыто», — сказал глава турецкого МВД.

По его словам, каждый американский посол беспокоится о том, как он может навредить Турции. Вот и сейчас, по мнению Сойлу, посол США собирает других послов и пытается дать им свои советы.

«Они делают то же самое в Европе, американское посольство управляет Европой. Не волнуйтесь, европейцы не расстроятся по этому поводу. Они знают, что это правда. Они думали, что смогут спроектировать Турцию, но один человек испортил их игру, Реджеп Тайип Эрдоган», — утверждает глава МВД Турции.

Напомним, в конце января посольство США в Турции выпустило предписание американским гражданам быть бдительными в связи с вероятностью терактов в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил бывшего госсекретаря США Майка Помпео в поддержке путчистов в 2016 году.