Полковник Макгрегор: США пожалели для Киева танки с современной бронёй

Вашингтон, , 14:43 — REGNUM Танки системы Abrams, обещанные Вашингтоном Киеву, будут защищены более слабой бронёй, изготовленной по технологиям 1970-х годов. Об этом экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил на YouTube-канале Judging Freedom.

Abrams Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, потери ВСУ в боевых машинах оцениваются в 7 тыс. единиц, в числе которых примерно 2 тыс. танков и 2-3 тыс. других бронированных машин. Вся эта техника либо уничтожена, либо оказалась у российских военных.

«Поэтому было принято решение построить 31 танк серии М1, но применить к ним броню 1970-х годов, чтобы, если они попадут в руки противника, это не представляло угрозы для нашей безопасности», — пояснил полковник.

Он добавил, что современные американские танки защищены «очень сложной композитной формой брони», и эта уникальная броня не должна попасть к ВС РФ.

Макгрегор предположил, что США уже заготовили для Киева извинения и через несколько месяцев заявят о том, что «сделали всё, что могли».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден пообещал поставить для ВСУ 31 боевую машину М1 Abrams.