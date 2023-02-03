Москва, 3 февраля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов провел параллель между принудительным чипированием чиновников, отдыхающих за рубежом, и украинским нацизмом.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Кабанов. НАК

Ранее на этой неделе член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия») сообщил о необходимости принудительного «чипирования» чиновников, «любящих отдыхать за границей», в целях безопасности.

Кабанов назвал подобную инициативу «глупостью», заявив о технической нехватке чипов и отсутствии правовой основы для этого.

«Мы не имеем права, согласно Конституции РФ, вводить любые ограничительные меры, в том числе принудительное чипирование. Этим самым мы повторяем историю с украинским нацизмом», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Александр Дубинский (вне фракций) заявил, что любое подписание договора с Российской Федерацией может привести к гражданской войне на Украине.