Советник офиса Зеленского: Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска

Киев, , 14:22 — REGNUM Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк 3 февраля отказался отвечать на вопрос, какое количество военнослужащих ВСУ погибло в Артемовске.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Цифру можно будет назвать только «после войны», но Украина «платит высочайшую цену» за удержание города, сказал он.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ с вечера 2 февраля начали спешно стягивать дополнительные резервы под Артёмовск.

В свою очередь, Bloomberg со ссылкой на источник в американской администрации сообщило, что Запад советует Киеву отступить от Артемовска, чтобы дождаться поставок танков и подготовиться к наступательным боям весной 2023 года.