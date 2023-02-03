В Киеве отказались называть число погибших в Артемовске солдат ВСУ
Киев, 3 февраля 2023, 14:22 — REGNUM Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк 3 февраля отказался отвечать на вопрос, какое количество военнослужащих ВСУ погибло в Артемовске.
Цифру можно будет назвать только «после войны», но Украина «платит высочайшую цену» за удержание города, сказал он.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ с вечера 2 февраля начали спешно стягивать дополнительные резервы под Артёмовск.
В свою очередь, Bloomberg со ссылкой на источник в американской администрации сообщило, что Запад советует Киеву отступить от Артемовска, чтобы дождаться поставок танков и подготовиться к наступательным боям весной 2023 года.