Москва, 3 февраля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Михаил Климентьев/ РИА Новости Совещание с постоянными членами Совета безопасности (в режиме видеоконференции).

«Мы с вами сегодня обсудим вопрос, который является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности нашей страны. Речь идёт о борьбе с терроризмом», — сказал Путин, открывая совещание.

По его словам, этот вопрос на протяжении десятилетий не теряет актуальности для многих стран мира, а сегодня имеет особое значение для России.

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