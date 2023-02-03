Киев, 3 февраля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Александр Дубинский (вне фракций) заявил, что любое подписание договора с Российской Федерацией может привести к гражданской войне на Украине. Об этом он рассказал 3 февраля на своем YouTube-канале.

president.gov.ua Александр Дубинский в Верховной раде

Он напомнил, что на Украине есть люди, которые согласны на все условия, лишь бы вернуться к мирной жизни, но есть значительная часть людей, которая выступает против любых уступок и соглашений с Российской Федерацией.

Поэтому, по его мнению, любое подписание соглашения с Россией может привести к гражданской войне на Украине.

Он пояснил, что это будет не просто идеологический конфликт, а противостояние, замешанное на крови.

«И несогласие одной части общества с другой по поводу мирного плана может привести к катастрофическим последствиям, к гражданской войне», — уточнил Дубинский.

Как передавало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский отказался учесть мнение граждан Украины о законе, который ужесточит уголовную ответственность военнослужащих страны за нарушение военной присяги и устава. На Украине обещали не обстреливать Россию западными дальнобойными ракетами.