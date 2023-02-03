Прага, , 14:14 — REGNUM Единственным исключением оказания помощи Киеву должно быть ядерное оружие и прямое участие НАТО, заявил ещё не вступивший в должность официально новый президент Чехии Пётр Павел.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Запад не должен накладывать каких-либо ограничений на оборудование.

«Единственным исключением должно быть ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте», — сказал он в интервью Bloomberg.

Павел добавил, для него отправка истребителей, таких как F-16, не является табу. Однако он не уверен, что самолеты могут быть доставлены в сроки, которые окажутся полезными для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Павел заявил, что готов поддерживать вступление Украины в НАТО и Евросоюз. Он уже запланировал визит в Киев. Поездка состоится весной, в ней также примет участие президент Словакии Зузана Чапутова. Посещение Украины лидерами стран станет актом поддержки страны.

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