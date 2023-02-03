Киев, 3 февраля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Киев не готов в настоящее время к переговорам с Россией, заявил 3 февраля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

president.gov.ua Михаил Подоляк

В интервью испанской газете 20 minutos он подчеркнул, что «сейчас не время вести переговоры». По его словам, Россия не хочет их вести.

Напомним, 3 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз «всегда открыт» для переговорного процесса по Украине, но для его начала не видит политической воли со стороны России.

В МИД России и Кремле ранее сообщали, что Москва готова начать переговоры, для этого Киеву надо выполнить условия, поставленные в начале СВО, и признать возвращение четырех регионов в состав России.