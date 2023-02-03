Москва, , 14:23 — REGNUM Бывший посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник предположил, что на украинских солдатах ставят опыты и проверяют на них действие новых наркотических средств.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, опубликованным в телеграм-канале, когда представители ВСУ попадают в плен, они часто ведут себя неадекватно, с ними сложно разговаривать до тех пор, пока медики «не прокапают» их в больнице.

«Когда бойца пытаются привести в сознание, такое впечатление, как медики описывают, будто из него вынули батарейку», — рассказал Мирошник, добавив, что после действия наркотика человек умирает.

Также экс-посол располагает информацией, согласно которой в армии Украины есть специальные люди, раздающие бойцам таблетки или делающие инъекции, которые «делают украинских военных сильнее».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинским военным не хватает людей для попытки наступления на запорожском направлении.