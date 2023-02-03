«Коммерсантъ»: выручка российских разработчиков процессоров удвоилась на фоне ажиотажного спроса

Москва, , 14:08 — REGNUM Российские центры микроэлектроники по итогам 2022 года удвоили выручку из-за ажиотажного спроса со стороны потребителей компонентов. Об этом 3 февраля сообщает «Коммерсантъ».

Процессор ColiN00B

По информации издания, выручка разработчика «Миландр», у которого были большие складские запасы компонентов, выросла в несколько раз. Такая же ситуация сложилась и у научно-технического центра «Модуль».

По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, в 2022 году потребители закупали впрок в больших объёмах электронику, которая оставалась на складах.

Отмечается, что у российских разработчиков из-за санкций нет возможности инвестировать полученные доходы в производство новых партий микроэлектроники на зарубежных предприятиях.

Мировые производители полупроводников, и в первую очередь тайваньский TSM, отказались не только подписывать контракты на производство новых партий процессоров, но и исполнять обязательства по уже имевшимся договорам.

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В этих условиях, как заявил гендиректор «Норси-Транса» Сергей Овчинников, российским центрам придётся начать разработку компонентов, которые получится производить на предприятиях внутри страны. По его словам, это позволит не освоить производство компонентов, которые будут востребованы в любом случае, несмотря на то что поначалу они «будут плохонькими».

Отмечается, что основная проблема с производством микросхем в России заключается в том, что у российских предприятий нет технологический линий менее 180 нанометров.