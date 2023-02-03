Волгоград, , 14:08 — REGNUM Пятилетний мальчик выпал из окна и до утра пролежал в снегу в городе Волжском, пока его мать веселилась вне дома. Об этом сообщает 3 февраля ГУ МВД по Волгоградской области.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

Утром очевидцы сообщили в экстренные службы о лежащем в снегу ребёнке. Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. Прибывшие полицейские выяснили, что ребёнок выпал из окна третьего этажа, когда находился дома один. Вечером его 41-летняя мать выпивала, потом уложила сына спать и отправилась с подругой в увеселительные заведения.

О произошедшем женщина узнала, когда вернулась домой и застала там правоохранителей. В отношении матери возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Ранее женщину ставили на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних.

«Подозреваемая созналась в содеянном, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в ведомстве.

Мальчик получил травму головы, кроме того, у него есть серьёзное заболевание. Прежде за ним присматривал старший брат, но теперь он живёт отдельно, сообщают местные СМИ.