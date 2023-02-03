Симферополь, , 14:17 — REGNUM В Крыму намерены продолжать национализировать имущество украинских олигархов, которые заняли враждебную позицию по отношении к Российской Федерации. Об этом 3 февраля заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что антитеррористическая комиссия продолжает свою работу.

«Есть не такие значимые активы, например земельные участки, которые еще находятся в проработке. Работа эта далека от завершения, она обязательно продолжится», — приводит РИА Новости его слова.

Как передавало ИА REGNUM, в Крыму было национализировано порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре.

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Под национализацию также попали Камыш-Бурунский железорудный комбинат и активы киевского футбольного клуба «Динамо».