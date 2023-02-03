Симферополь, 3 февраля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. В Крыму намерены продолжать национализировать имущество украинских олигархов, которые заняли враждебную позицию по отношении к Российской Федерации. Об этом 3 февраля заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Он напомнил, что антитеррористическая комиссия продолжает свою работу.

«Есть не такие значимые активы, например земельные участки, которые еще находятся в проработке. Работа эта далека от завершения, она обязательно продолжится», — приводит РИА Новости его слова.

Как передавало ИА REGNUM, в Крыму было национализировано порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре.

Читайте также: В Крыму национализировали имущество украинских бизнесменов и политиков

Под национализацию также попали Камыш-Бурунский железорудный комбинат и активы киевского футбольного клуба «Динамо».