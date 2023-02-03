Москва, 3 февраля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Между Россией и Белоруссией запускается дополнительное курсирование поездов в период с 21 по 26 февраля, информирует Белорусская железная дорога.

Иван Шилов, ИА REGNUM Железная дорога

Железнодорожные компании двух стран прогнозируют увеличение спроса во время длинных выходных в феврале. В связи с этим 21 и 25 февраля будут курсировать дополнительные поезда из Минска в Санкт-Петербург, на следующий день — в обратном направлении.

Из столицы России в Брест дополнительный поезд запланирован на 22 февраля, из Бреста в Москву — 24 февраля.

Также к поезду сообщением «Москва — Брест» 25 и 26 февраля присоединят вагоны, курсирующие в Витебск.

В эти же дни через Белоруссию направятся дополнительные поезда между Санкт-Петербургом и Смоленском с остановками в Городке, Витебске и Лиозно.

Напомним, жителей России в конце февраля ждёт короткая рабочая неделя и длинные выходные. 22 февраля продолжительность рабочего дня сократится на один час, с 23 по 26 февраля — выходные дни.