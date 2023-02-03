МЧС РФ: движение через КПП «Верхний Ларс» восстановлено
Москва, 3 февраля 2023, 14:24 — REGNUM Движение транспортных средств возобновили через пропускной пункт «Верхний Ларс» из России после расчистки дороги на грузинской территории. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии и возможностью обеспечения безопасного проезда разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, движение восстановлено с 12:40.
Ранее в средствах массовой информации появилась информация, что «Верхний Ларс» и один из пунктов на границе с Монголией временно закрыты из-за погодных условий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе встречи с журналистами заявил, что в этой ситуации «не должно быть оснований не доверять» МЧС.