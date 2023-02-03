МЧС РФ: движение через КПП «Верхний Ларс» восстановлено
МЧС: движение через КПП «Верхний Ларс» открыли на выезд из России после расчистки дороги
Москва, 3 февраля, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Движение транспортных средств через пропускной пункт «Верхний Ларс» восстановлено после уборки дорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Согласно опубликованным данным, движение легковых автомобилей и автобусов было восстановлено в 12:40 после расчистки дороги со стороны Грузии.
Ранее средства массовой информации сообщали, что КПП «Верхний Ларс» и один из пунктов на границе с Монголией временно закрыты из-за погодных условий.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе встречи с журналистами заявил, что в сложившейся ситуации «не должно быть оснований не доверять» информации МЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, о длительной оккупации РФ части Грузии заявила президент страны Саломе Зурабишвили.