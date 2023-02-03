Минобороны получило первую в 2023 году партию БМП-3 с усиленной защитой

Москва, , 13:47 — REGNUM Холдинг «Ростеха» «Высокоточные комплексы» поставил Министерству обороны первую в 2023 году партию БМП-3 в рамках гособоронзаказа, сообщили в пресс-службе корпорации 3 февраля.

Боевые машины пехоты оснащены основным прицелом наводчика-оператора «Содема» и дополнительными броневыми экранами и решетками для усиления защиты.

Техника, подобная произведенной курганскими машиностроителями, востребована в зоне проведения военной спецоперации, отметили в «Ростехе».

В 2023 году планируется поставить также десантные БТР-МДМ, а также бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л и военную технику, которая прошла капитальный ремонт.

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года заместитель председателя Совбеза, первый зампред Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам выпуска, ремонта и модернизации бронетехники. Он заявил об усилении ответственности за срыв оборонзаказа и потребовал наращивать выпуск и модернизацию бронетехники.