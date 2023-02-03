Берлин, 3 февраля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Власти Германии одобрили поставку 88 танков Leopard на Украину из собственных запасов и ведут переговоры о закупке 15 зенитных самоходных установок Gepard у Катара для дальнейшей отправки в Киев, известила 3 февраля крупнейшая ежедневная газета Германии Sueddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard

При этом издание уточняет, что СМИ неизвестно, как ВСУ (Вооруженные силы Украины) будут эксплуатировать технику, учитывая, что снаряды уже не производятся. Вероятно, по этой причине правительство Германии рассматривает возможность выкупа своих же установок Gepard у Катара, сообщает Politico. Но и в этом случае проблемы с боеприпасами также актуальны. Дело в том, что боеприпасы для этой немецкой зенитной самоходной установки производят в Швейцарии — а страна до сих пор запрещает реэкспорт боеприпасов.

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Известие прокомментировал в своем телеграм-канале российский политолог Владимир Корнилов:

«Все-таки немцы передают Украине 88 танков! А британцы — 14. Так что нацистский символ 14/88 воспроизведен. Совпадение? Не думаю!» (напомним, 14/88 — кодовый лозунг националистов, также употребляющийся в качестве приветствия или подписи).

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас Киеву нужны от 350 до 450 танков и ракеты дальностью от 150 до 200 км для перекрытия снабжения российских войск.

Заниматься подготовкой танкистов ВСУ для работы на танках Leopard 2 будут в Евросоюзе, известил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, через миссию военной помощи Евросоюза в Германии и Польше к апрелю планируется обучить 15 тысяч военнослужащих.

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«Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкие танки», — заявил российский президент Владимир Путин, выступая на мероприятии, посвящённом 80-й годовщине победы в Сталинградской битве 2 февраля.

«Те, кто втягивает европейские страны, в том числе Германию, в новую войну с Россией, тем более безответственно заявляет об этом как о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать победу над Россией на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой», — подчеркнул глава государства, находясь в Волгограде.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Германия собирается поставить Киеву танки Leopard 1, а также самоходные зенитные установки Gepard, но испытывает сложности с поиском снарядов для них, известила газета Süddeutsche Zeitung.

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