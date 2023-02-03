Москва, 3 февраля, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Формирование программы развития медицины в новых регионах Российской Федерации завершится до 1 апреля. Об этом 3 февраля сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе торжественного заседания, посвященного подведению итогов реализации информационно-просветительского проекта «Онкопатруль» в РЖД.

Сергей Батурин/РИА Новости Автомобили скорой медицинской помощи в Донецке

«До 1 апреля завершается полностью формирование программы по развитию медицины в этих регионах», — сказал он, добавив, что программа будет включать онкологическую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства региона Андрей Алексеенко заявил, что в Херсонской области почти 48 тысяч человек обратились за получением жилищного сертификата, с помощью которого частично оплачивается новое жильё за счёт федеральных средств.

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