Лиссабон, 3 февраля, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Собака по кличке Боби из Португалии попала в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку стала самым долгоживущим псом, который прожил более 30 лет. Об этом 3 февраля говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Цитата из видео «NEW: Oldest Dog Ever — Guinness World Records» пользователя Guinness World Records Пёс по кличке Боби

Согласно опубликованной информации, пёс Боби родился 11 мая 1992 года, таким образом он является самой старой собакой в мире.

«Согласно данным на 1 февраля 2023 года, Боби 30 лет 266 дней», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, американский актёр Джон Сина попал в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение желаний. А глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России из-за количества введенных против него США и странами ЕС санкций.

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