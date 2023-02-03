Мелитополь, 3 февраля, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Украинским военным не хватает людей для попытки наступления на запорожском направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 3 февраля в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

Он отметил, что для ВСУ запорожское направление — одно из приоритетных, они понимают свои возможности и риски. На Западе информационно прокачивается тема будущего наступления на Мелитополь и Бердянск, однако такая возможность преувеличена.

«На мой взгляд, реально попробовать реализовать задуманное они смогут после дополнительного призыва, после того как нахватают на улицах необходимые десятки тысяч людей и бросят их в эту мясорубку», — сказал Рогов.

По его словам, сейчас на линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли. Российские войска закрепляются на новых позициях в Запорожской области. Часть артиллерии ВСУ перекинута на запорожское направление с изюмского направления, с севера ЛНР и Харьковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Рогов заявил, что основные боевые действия на запорожском направлении идут в районе городов Орехов и Гуляйполе.

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