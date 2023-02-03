Мишустин заявил, что Евразийский экономический союз открыт для кооперации со всеми странами

Москва, , 13:49 — REGNUM Приоритетным направлением Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является наращивание доли взаимных расчётов в национальных валютах, заявил 3 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его мнению, расширение использования собственных платёжных систем позволит выровнять конкурентные условия для предприятий стран ЕАЭС, создать благоприятную среду инвесторам, устранить препятствия на внутреннем рынке союза.

Особое внимание необходимо уделить сближению административных процедур для бизнеса, отметил Мишустин.

Также председатель правительства России указал на открытость ЕАЭС для кооперации со всеми странами.

Союз в настоящее время выстраивает отношение с партнёрами по торгово-экономическим связям, ведутся переговоры о свободной торговле с Египтом и Ираном. Первые консультации с ОАЭ и Индонезией состоятся в скором времени. Кроме этого, укрепляется сотрудничество со странами Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки, добавил глава российского правительства.

Мишустин указал также на необходимость продолжать углублять связи союза и СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что Евразийский экономический союз наглядно демонстрирует свою эффективность и востребованность, а также уверенно развивается.