Брюссель, 3 февраля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Киевские власти спрашивали у главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, представит ли ЕС Украине «оборонительное оружие», еще год назад, в январе 2022 года, накануне начала СВО, написал Боррель в статье для австрийской Standard.

David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press Жозеп Боррель

Тогда он «не знал, что ответить» на этот вопрос, поскольку не мог оценить, «велика ли будет решимость» стран ЕС помогать Украине, отметил он.

Теперь ситуация упростилась, ЕС должен помогать Украине «остановить агрессора, восстановить суверенитет и найти место в Евросоюзе», добавил Боррель.

Как сообщалось ранее, 3 февраля Боррель также заявил, что ЕС «всегда открыт» для переговорного процесса по Украине, но в настоящее время не видит «политической воли» России, которая необходима для начала таких переговоров.

В январе 2023 года Боррель отмечал, что страны ЕС должны увеличить объемы военной помощи Украине, чтобы Киев впоследствии смог сесть за стол переговоров и вести их «с позиции силы».