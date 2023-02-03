РИА Новости: страной с самой дорогой ипотекой в Европе является Молдавия

Москва, , 13:20 — REGNUM Странами с самой дорогой ипотекой в Европе являются Молдавия, Венгрия и Украина. Об этом 3 февраля сообщает РИА Новости.

Киев. Украина © Алексей Фурман/РИА Новости

Отмечается, что в Молдавии средняя ипотечная ставка в ноябре 2022 года достигла 12,89 процента годовых. Причём этот показатель стал максимальным с мая 2016 года.

В Венгрии ставка оказалась на уровне 10,95%, что является рекордным значением с 2015 года. Тройку антилидеров замкнула Украина, в которой ставка ипотечного кредита составила 10,95%.

На четвёртом месте оказалась Польша с максимальной за всю историю ставкой в 9,3%. На пятом месте — Россия со ставкой, снизившейся до 7,11%. В первую десятку вошли Румыния (6,96%), Британия (5,97%), Черногория (4,98%), Сербия (4,77%), Латвия и Литва (по 4,09%).

Дешевле всего ипотечные кредиты оказались во Франции (1,91%), Мальте (2,18%) и Люксембурге (2,5%).

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