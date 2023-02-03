NYT: визит лидеров ЕС в Киев разочарует Зеленского

Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Визит на Украину лидеров ЕC разочарует президента страны Владимира Зеленского, который, вероятно, ждёт от них конкретных обещаний. Об этом пишет The New York Times.

Владимир Зеленский © Ирина Яковлева/ТАСС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель, прибывшие в Киев 3 февраля, окажут Зеленскому «символическую поддержку», но не оставят «ложных надежд» на вступление Украины в ЕС.

«Господин Зеленский, вероятно, будет разочарован, если он ожидает каких-либо конкретных заявлений», — отмечает издание, ссылаясь на дипломатов и официальных лиц, участвующих в подготовке встречи.

Указано также, что в июне лидеры ЕС согласились предоставить Украине статус кандидата под давлением общественности и Вашингтона. При этом у них нет разрешения от 27 членов содружества на то, чтобы пообещать Киеву более быстрое или более простое вступление.

Украине необходимо выполнить множество условий и провести масштабные реформы. Статус кандидата в ЕС означает для неё лишь начало длительного пути.

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