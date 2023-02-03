NYT: лидеры ЕС окажут Зеленскому в Киеве лишь символическую поддержку
Вашингтон, 3 февраля 2023, 13:31 — REGNUM Визит на Украину лидеров ЕC разочарует президента страны Владимира Зеленского, который, вероятно, ждёт от них конкретных обещаний. Об этом пишет The New York Times.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель, прибывшие в Киев 3 февраля, окажут Зеленскому «символическую поддержку», но не оставят «ложных надежд» на вступление Украины в ЕС.
«Господин Зеленский, вероятно, будет разочарован, если он ожидает каких-либо конкретных заявлений», — отмечает издание, ссылаясь на дипломатов и официальных лиц, участвующих в подготовке встречи.
Указано также, что в июне лидеры ЕС согласились предоставить Украине статус кандидата под давлением общественности и Вашингтона. При этом у них нет разрешения от 27 членов содружества на то, чтобы пообещать Киеву более быстрое или более простое вступление.
Украине необходимо выполнить множество условий и провести масштабные реформы. Статус кандидата в ЕС означает для неё лишь начало длительного пути.
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