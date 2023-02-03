Киев, , 13:20 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас Киеву нужны от 350 до 450 танков. Об этом пишет испанская газета 20 minutos.

Подбитый танк ВСУ в ЛНР © Евгений Биятов/РИА Новости

По словам Подоляка, союзники Украины знают нужды Киева, при этом каждый этап требует выделения ресурсов.

Он добавил, что Украина анализирует ресурсы, которые мобилизует Россия, и на их основе рассчитывает свои потребности.

Он сообщил, что на данном этапе Киеву нужны ракеты дальностью от 150 до 200 км для перекрытия снабжения российских войск, а также как минимум две бригады БТР и от 350 до 450 танков.

Подоляк отметил, что Киев нуждается в артиллерии и авиации.

Как передавало ИА REGNUM, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба придерживается мнения, что Киев может претендовать на американские истребители F-16.

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