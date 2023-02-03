В офисе Зеленского сообщили, что Киеву нужны от 350 до 450 танков
Киев, 3 февраля 2023, 13:20 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас Киеву нужны от 350 до 450 танков. Об этом пишет испанская газета 20 minutos.
По словам Подоляка, союзники Украины знают нужды Киева, при этом каждый этап требует выделения ресурсов.
Он добавил, что Украина анализирует ресурсы, которые мобилизует Россия, и на их основе рассчитывает свои потребности.
Он сообщил, что на данном этапе Киеву нужны ракеты дальностью от 150 до 200 км для перекрытия снабжения российских войск, а также как минимум две бригады БТР и от 350 до 450 танков.
Подоляк отметил, что Киев нуждается в артиллерии и авиации.
Как передавало ИА REGNUM, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба придерживается мнения, что Киев может претендовать на американские истребители F-16.
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