Москва, , 13:15 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ от фракции «Единая Россия» Сергей Веремеенко направил запрос министру финансов РФ Антону Силуанову по поводу сделки чешской PPF Group с ее флагманским объектом — офисным парком Comcity площадью 185 тыс. кв. м, располагающимся в «торговой Мекке» — близ бизнес-парка «Румянцево». По данным парламентария, покупателем актива, рыночная стоимость которого, согласно информации в открытых источниках, составляет 22–27 млрд рублей, станет совладелец русского «Хоум Кредит». При этом Веремеенко напоминает, что Home Credit Bank является структурой PPF Group.

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

В депутатском запросе отмечается, что, по версии журналистов редакции «Момент истины», эта сделка является переуступкой прав, которая никак не коррелирует с рыночной стоимостью Comcity и может трактоваться как попытка «русификации» актива, чтобы оставить его нынешней управляющей компании, но уже в российском правовом поле. По мнению экспертов, вероятно, стоимость сделки даже близко не соответствует реальной стоимости объекта. Это значит, налогооблагаемая база будет сильно уменьшена, либо же отсутствует вовсе.

Сергей Веремеенко просит Антона Силуанова разобраться в ситуации и принять определенные законодательством меры.

Напомним, ранее стало известно, что входящая в чешскую PPF Group компания PPF Real Estate продала рязанскому девелоперу «Мармакс» один из крупнейших в городе торгово-развлекательных центров — «М5 молл» площадью 83 200 кв. м, а также торгово-развлекательный центр «Ярмарка» в Астрахани инвесткомпании Central Properties.